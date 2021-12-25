التخطيط: 7,25 مليار جنيه استثمارات عامة لأسيوط خلال عام لتنفيذ 434 مشروعًا

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030"

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 434 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 21/2022 تبلغ 7,25 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 21/2022 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28,9%، ويخص قطاع الإسكان 1,26 مليار بنسبة 17,3%، وتبلغ استثمارات قطاع البترول 1,13 مليار جنيه بنسبة 15,6%، ويخص قطاع التعليم العالي مليار جنيه بنسبة 13,8%، وقطاع التنمية المحلية 925 مليون جنيه بنسبة 12,7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 835 مليون جنيه بنسبة 11,7%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه حوالي 993 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بالمحافظة بخطة عام 21/2022 والتي يبلغ عددها 46 مشروعا متمثلة في إحلال وتجديد وحدات التكرير بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة 1,05 مليار جنيه، إلى جانب استكمال مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول بقيمة 72,9 مليون جنيه.

وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي فإن أهم المشروعات وفقا للتقرير تتمثل في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، إلى جانب استكمال مبنى مركز الطواريء والإصابات وملحقاته، فضلا عن توريد وتركيب العناية المركزة بنظام الكبسولات بمركز الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط.

وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المحلية فعددها 286 مشروعا منها إنشاء مصنع تدوير قمامة، رصف طرق بحي غرب، تطوير أسطول سيارات الإطفاء.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19/2020" و"20/2021" على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.