التحقيقات: المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من محل بالموسكى اعتادت الإجرام

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، عن أن المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل بدائرة قسم الموسكى، لديها معلومات جنائية سابقة واعتادت ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

واعترفت المتهمة أمام مباحث القاهرة، بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من محل بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الموسكى بعدما غافلت صاحبه واستولت على "3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة" عقب إيهامه بعرضهم على شخص وسرقتهم، وتم القبض عليها واعترفت بارتكابها للواقعة.

وتلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بحضور سيدة للمحل ملكه والاستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه"، إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار .

وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمـه بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.