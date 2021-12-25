اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 04:14 م
أكرم القصاص
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البرتغال: أوميكرون أصبح السلالة السائدة فى البلاد

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:00 م
البرتغال: أوميكرون أصبح السلالة السائدة فى البلاد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لشبونة /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية فى البرتغال، أن متغير أوميكرون أصبح السلالة السائدة فى البرتغال التى تعتبر واحدة من البلدان ذات أعلى معدلات تطعيم ضد كورونا فى جميع أنحاء العالم.

 

وقالت المديرية العامة للصحة - فى بيان نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت - "إن متغير أوميكرون هو السائد بالفعل فى البرتغال ويمثل 61.5 % من الحالات حتى 22 ديسمبر".

 

وسجلت البرتغال - أمس - 11 حالة وفاة و12 ألفا و943 إصابة بكورونا- وهو رقم قياسى منذ 29 يناير الماضي.

 

وجرى إغلاق المدارس والحانات والنوادى حتى 10 يناير، وطٌلب من الناس العمل من المنزل واستخدام أقنعة الوجه الإلزامية.

 

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى عددها الصادر اليوم، السبت، أن حوالى 3800 رحلة طيران حول العالم قد أُلغيت على مدار اليومين الماضيين؛ حيث دفع متغير "أوميكرون"، المُتحور من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، السلطات الصحية إلى تغيير خطط عيد الميلاد الخاصة بالمواطنين حول العالم.

 

ورجح محلل الطيران هنرى هارتفيلدت، أن ترتفع الإلغاءات فى رحلات الطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، طالما استمرت موجة "أوميكرون". وقال "إن شركات الطيران الأمريكية قلصت بالفعل رحلاتها الدولية بسبب قيود السفر من وإلى دول أخرى".

 

البرتغال

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أوميكرون

سلالة كورونا

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