أعلنت قيادة البحرية الأمريكية، اليوم أنها قررت تعليق مهمة للسفينة الحربية "يو إس إس ميلووكي" التابعة للأسطول الرابع بسبب ظهور حالات إصابة بعض بحارتها بفيروس كورونا.
وقالت القيادة في بيان، إن السفينة ظلت في القاعدة الأمريكية بخليج جوانتانامو جنوب شرق كوبا، مؤكدة أن طاقم السفينة محصن بنسبة 100% وقد تم عزل البحارة الذين اكتشفت إصابتهم على متن السفينة وبعيدا عن سائر أفراد الطاقم.
وأضافت القيادة أن بعضا من المصابين أظهروا أعراضا متوسطة الشدة منوهة إلى أن اللقاح المضاد للفيروس ما يزال يظهر فعالية ضد الحالات المرضية الشديدة.
يذكر أن هذه السفينة كانت تبحر عبر المحيط الأطلسي منذ يوم 16 ديسمبر الجاري لدعم عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وكشف رئيس الشؤون العامة لأفراد البحرية مارك دي فارام في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن البحرية أعطت توجيهات للقادة للمضي قدمًا في إصدار الفصل الإداري لأفراد الخدمة الذين لن يتم تلقيحهم ضد (كوفيد- 19).
ومع ذلك، فإن القوانين لا تزال تمنح العاملين الرافضين لتلقي اللقاح فرصة لتغيير رأيهم.
وقال جون بي نويل، قائد القوات البحرية ، في بيان "من أجل ضمان تلقيح القوة بالكامل، فإن سياسة البحرية الأمريكية هي، أولاً، أن يتلقى جميع أفراد الخدمة البحرية اللقاح وفقًا للتوجيهات، وثانيًا، أن أي شخص يرفض اللقاح يتم فصله في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف "في حين أن الغالبية العظمى من أفراد الخدمة البحرية قد تلقوا اللقاح بالفعل، يبقى من مصلحة البحرية تشجيع أعضاء الخدمة البحرية المتبقين على التطعيم بالكامل في أقرب وقت ممكن".