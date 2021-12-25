اعترافات لص السيارات بمنطقة مدينة نصر تقوده إلى المحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح لمحاكمته بتهمة سرقة السيارات. وأدلى المتهم بسرقة السيارات فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وأضاف المتهم أنه كان يستقل سيارة ويبحث فى الشوارع عن السيارات المكرونة، وكسرها باستخدام "كوريك".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي شخص أثناء تورطه فى سرقة سيارة بمدينة نصر بأسلوب "كسر الزجاج".

كانت البداية أثناء متابعة قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث لاحظ أفراد القوة ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخرى باستخدام "كوريك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه استقل سيارته فى محاولة منه للفرار، فطاردته القوة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده والاصطدام بسيارتين فأحدث بهما تلفيات، ثم توقفت سيارة المتهم، وتم ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعـتـرف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.