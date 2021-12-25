استمرار تسجيل العديد من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففى كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 5 آلاف و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 602 ألفا و51 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 105 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و176 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية فى نسختها الانجليزية. كما رصدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، 81 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 343 حالة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 442 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 985 ألفا و458 إصابة، كما سجلت البلاد 588 حالة وفاة فى آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالى المتعافين إلى 956 الفا و634 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1033 حالة إصابة جديدة بكوفيد و40 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 733 ألفا و139 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 30 ألفا و476 حالة حتى الآن.

وفى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ألاف و276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و268 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و642 ألفا و314 والوفيات إلى 94 ألفا و700 حالة.

وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و423 ألفا و933 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 184 ألفا و439 حالة إصابة. فى الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2792 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكى برس/ القيرغيزية.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 197 ألفا و918 حالة، بإجمالى وفيات 1475.

وقالت الوزارة - فى بيان رسمى نشرته عبر موقعها الإلكترونى - أن البلاد سجلت فى الوقت نفسه 153 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام فى الفترة نفسها، مما رفع إجمالى المتعافين إلى 194 ألفا و788.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتى وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 1980 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 389 ألفا و251 إصابة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و207 آلاف و438 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 21 ألفا و558 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وتعافى على مدار أمس، 3 آلاف و805 أشخاص، ليرتفع عدد إجمالى المتعافين من الفيروس التاجى إلى 2 مليون و148 ألفا و757 شخصا.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى نحو مليون و610 آلاف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 235 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 30 ألفا و766 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /فى إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي، على مدار أمس، 30 ألفا و833 شخصا.

وفى الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و871 إصابة.

وفى جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 922 ألفا و707 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 76 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و443 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.

وتعافى على مدار أمس 1768 شخصا من الفيروس التاجي.

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 344 ألفا و379 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و942 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمن برس/ الأرمينية. وتعافى على مدار أمس، 328 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 330 ألفا و311 شخصا.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 2 مليون و738 ألفا و401 إصابات، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية. كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و290 حالة.

وفى الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و779 ألف و815 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 479 ألفا و520 شخصا بعد وفاة 387 شخصا.

وفى باكستان، سجلت وزارة الصحة 353 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و293 ألف و81 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالى 28 ألفا و905 وفيات.

وفى ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 22 ألفا و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و157 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 6 ملايين و981 ألفا و281 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 110 آلاف و276 حالة وفاة.

وفى لاوس، سجلت السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 105 آلاف و380 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 315 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفى تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 16 ألفا و891 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالى الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى مليونين و838 ألفا و381 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 51 ألفا و187 حالة.

وفى المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و520 إصابة و162 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و947 ألفا و284 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 298 ألفًا و670 حالة وفاة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وفى لاتفيا، سجلت البلاد 122 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 271 ألفا و288 مصابا والوفيات إلى 4500 حالة.

كما سجلت بولندا 10 آلاف و788 إصابة ووفاة 269 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و43 ألفا و585 مصابا والوفيات إلى 94 ألفا و311 حالة.

وفى سلوفاكيا، سجلت البلاد 1074 إصابة ووفاة 46 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 825 ألفا و246 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و336 حالة.

وسجلت إستونيا 465 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 236 ألفا و133 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى والوفيات عند 1907حالات.

وفى ليتوانيا، سجلت البلاد 1112 إصابة ووفاة 14 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 510 ألفا و752 مصابا والوفيات إلى 7265 حالة.

وفى التشيك، سجلت البلاد 2043 إصابة ووفاة 26 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و444 ألفا و648 مصابا والوفيات إلى 35 ألفا و692 حالة.

وفى أستراليا، سجلت البلاد 9943 إصابة ووفاة 6 أشخاص ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 292 ألفا و532 مصابا والوفيات إلى 2188 حالة.

وسجلت هونج كونج 25 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 12 ألفا و581 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة بكورونا ليظل تراكمى الوفيات عند 213 حالة.

وفى بلجيكا، سجلت البلاد 7233 إصابة ووفاة 39 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و38 ألفا و111 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و149 حالة.

وسجلت بوليفيا 2129 إصابة ووفاة 14 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 575 ألفا و247 مصابا والوفيات إلى 19 ألفا و530 حالة.