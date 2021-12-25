اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 05:00 م
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استعدادات افتتاح مركز أورام كفر الشيخ بعد الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 98%.. لايف

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:56 م
استعدادات افتتاح مركز أورام كفر الشيخ بعد الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 98%.. لايف مركز الأورام بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع" الأعمال الجارية على مدار الساعة للانتهاء من أكبر مركز للأورام بكفر الشيخ، والاستقبال الأجهزة الطبية المتعددة، ليتحول الحلم لحقيقة بعد معاناة المئات من مرضى  الأورام بالمحافظة الذين يتنقلون من محافظ الأخرى طالبين للعلاج، لتتجه إليه أنظار  المرضى من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة وتفقداللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قالت الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على توفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية خاصة لمحافظة كفر الشيخ لإنشاء صروح طبية عملاقة تقدم كافة الخدمات الطبية   أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز ،مؤكداً إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح1400 م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 200 م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ومبنى ج ، بمسطح 1200 متر من دور واحد يشمل عيادات خارجية وثلاجة، وغرفة محولات كهرباء.

وأضاف المهندس سامي فؤاد، المسئول عن المشروع، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، و4 أسرة عزل عناية إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى100%.

و,قال فؤاد ،تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100% ،ونسبة التشطيبات النهائية 95%، والمبنى الجديد مكون من  دور واحد يشمل " المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات " ، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة ، كما تم تركيب 8مصاعد بالمبنى.

مركز الأورام بكفر الشيخ
مركز الأورام بكفر الشيخ

 

 


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محافظة كفر الشيخ

مديرية الصحة

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