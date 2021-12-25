استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمحلة.. الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين عددًا من المباريات بالدوري، اليوم السبت، أبرزها "إنبي وبيراميدز" باستاد بتروسبورت الساعة الثالثة عصرًا، و"سموحة والطلائع" الساعة الخامسة والنصف باستاد الإسكندرية، و"الزمالك والمحلة" باستاد القاهرة الساعة الثامنة مساءً.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، غرف عمليات لمتابعة المباريات، وخلق أجواء آمنة للمواطنين، وتأمين الجماهير في المدرجات.

مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الثامنة ستتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث و إذاعة المباريات .

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.