

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته دائرة علم الاجتماع بمركز رازومكوف في الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ونشرت نتائجه اليوم /السبت/، قال 69 بالمائة من المستطلعين إنهم سيشاركون في التصويت إذا تم إجراء استفتاء على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وقال 78 بالمائة من المستطلعين الذي يعتزمون المشاركة في الاستفتاء إنهم سيصوتون لصالح انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، بينما سيصوت 18 بالمائة ضده.



وإذا تم إجراء استفتاء على انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب، فإن 67 بالمائة من المستطلعين سيشاركون في التصويت، وسيصوت 70 بالمائة من هؤلاء لصالح انضمام أوكرانيا إلى هذا التحالف العسكري، فيما قال 24.5 بالمائة إنهم سيصوتون ضده.



وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع 2005 أشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.