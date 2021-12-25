ارتفاع ضحايا الفيضانات فى ماليزيا إلى 46 قتيلا

كوالالمبور /أ ش أ/

قال المفتش العام للشرطة الماليزية تان سرى عبد الله، إن الفيضانات التى ضربت عدة ولايات فى البلاد أودت بحياة 46 شخصا، بينما لا يزال خمسة أشخاص فى عداد المفقودين.

وأضاف عبد الله - فى تصريحات أوردتها صحيفة "مالاى ميل" الماليزية، اليوم السبت - أن هناك 25 شخصا لقوا مصرعهم فى ولاية "سيلانجور" (17 رجلا و8 نساء)، و18 آخرين فى ولاية "باهانج"، وثلاثة أشخاص فى ولاية "سرى مودا".. موضحا أن هناك لا يزال 54 ألفا و532 شخصا من المتضررين من الفيضانات فى 334 مركزا للإغاثة.

وأشار إلى أنه تم نشر 377 شرطيا فى الأماكن المتضررة، لمنع وقوع سرقات المنازل والسيارات، حيث تم الإبلاغ عن عدة حوادث سرقة ناتجة عن حالة الفوضى بسبب الفيضانات.. موضحا أن هناك 68 طريقا فى مناطق (كيلانتان وباهانج ونيجيرى سيمبيلان وسيلانجور)، مغلقة بسبب الفيضانات.

وفى السياق ذاته، أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة فى ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة.

وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازى لذوى الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب ماليزيا في هذا المُصاب الأليم.