اليوم السابع
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ارتفاع إصابات متحور "أوميكرون" فى فلسطين إلى 23 حالة

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:25 م
ارتفاع إصابات متحور "أوميكرون" فى فلسطين إلى 23 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" اليوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات بهذا المتحور إلى 23 حالة فى البلاد.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين": "يرتفع عدد الإصابات فى فلسطين إلى 23 إصابة (بمتحور أوميكرون) فى مختلف المحافظات".

 

وأضاف: "فى حال عدم التزام المصابين بالحجر المنزلى فإن وزارة الصحة ستوصى بإعادة مراكز حجر صحية خاصة، كما كان عليه الأمر فى مدنية أريحا".

 

وأشار إلى أن المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون" لا يعانون من أعراض شديدة حتى الآن.

 

وقال: لدينا زيادة فى دخول المستشفيات، حيث تعالج 103حالات حاليا فى مستشفيات الضفة الغربية.

 

 


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