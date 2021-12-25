إنشاء وتطوير 3 وحدات للتضامن الاجتماعي بالشرقية بتكلفة 2.510 مليون جنيه فى 2021

استعرض عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها خلال عام 2021، وتكلفتها 2 مليون و510 ألف جنيه والتى تم تخصيصها لإنشاء وتطوير وحدات وإدارت التضامن الاجتماعى الجارية بمراكز (الزقازيق – أولاد صقر – منيا القمح).

أوضح أنه جارى تنفيذ 4 مشروعات ما بين إنشاء جديد وإستكمال وتطوير أعمال بتكلفة 2 مليون و510 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه جارى استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة إدارة أولاد صقر الاجتماعية بتكلفة 454 ألف جنيه وكذلك وحدة تلراك الاجتماعية بأولاد صقر بتكلفة 682 ألف جنيه، وإنشاء وحدة الصنافين الاجتماعية بتكلفة 980 ألف جنيه، وأعمال تطوير مبنيى إدارتى شرق وغرب الزقازيق الاجتماعية بإنشاء مصعد ورامب لذوى الهمم بتكلفة 394 ألف جنيه، لافتا إلى أنه خلال عام 2021 تم الانتهاء من إنشاء وحدة سنهوت الاجتماعية بمنيا القمح بتكلفة 850 ألف جنيه وتطوير مبنى ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعى بقرية شيبة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكلفة مليون جنيه.