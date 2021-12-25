اليوم السابع
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إنجازات 7 سنوات.. أكاديمية البحث العلمى تنفذ مبادرات بـ150 مليون جنيه

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:02 م
إنجازات 7 سنوات.. أكاديمية البحث العلمى تنفذ مبادرات بـ150 مليون جنيه وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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حققت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت العمل على تطوير منظومة البحث العلمى .

وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى، استطاعت الأكاديمية فى الفترة من 2014 وحتى 2021 تنفيذ مبادرات لتنمية البحوث التطبيقية والأقاليم بقيمة 150 مليون جنيه .

وجاء من أبرز مخرجات التعاون فى مجال البحوث التطبيقية وتنمية الأقاليم ، زيادة إنتاجية القمح والأرز ، وعمل موسوعات لـ"النباتات الطبية البرية والأغذية الشعبية ، وتأهيل غابات المانجروف ، وإنشاء وتشغيل المعمل المصرى الصينى لإنتاج الخلايا الشمسية محليا بسوهاج ، وإنشاء وتشغيل محطـة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب ، وإنتاج تقاوى البطاطس وفسائل التخيل بتقنيات زراعة الأنسجة فى الوادى الجديد.

 


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