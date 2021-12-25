إنجازات 7 سنوات.. أكاديمية البحث العلمى تنفذ مبادرات بـ150 مليون جنيه

حققت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت العمل على تطوير منظومة البحث العلمى .

وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى، استطاعت الأكاديمية فى الفترة من 2014 وحتى 2021 تنفيذ مبادرات لتنمية البحوث التطبيقية والأقاليم بقيمة 150 مليون جنيه .

وجاء من أبرز مخرجات التعاون فى مجال البحوث التطبيقية وتنمية الأقاليم ، زيادة إنتاجية القمح والأرز ، وعمل موسوعات لـ"النباتات الطبية البرية والأغذية الشعبية ، وتأهيل غابات المانجروف ، وإنشاء وتشغيل المعمل المصرى الصينى لإنتاج الخلايا الشمسية محليا بسوهاج ، وإنشاء وتشغيل محطـة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب ، وإنتاج تقاوى البطاطس وفسائل التخيل بتقنيات زراعة الأنسجة فى الوادى الجديد.