إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية فى مطارات موسكو بسبب الطقس السيئ

كتب محمد جمال

تسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل أو إلغاء أكثر من 50 رحلة طيران في مطارات موسكو السبت، إضافة إلى إلغاء 5 رحلات وتأجيل 12 أخرى في مطار شيريميتيفو شمال غربي موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وشهد مطار دوموديدوفو جنوب شرقي موسكو إلغاء رحلتين وتأجيل 14 رحلة جوية، وأجّل مطار فنوكوفو 8 رحلات جوية إلى جانب تأجيل 10 رحلات أخرى.



وأشارت السلطات الروسية إلى أن الأحوال الجوية السيئة وهطول ثلوج تسببت في تعطيل حركة المطارات.

ومن جهة أخرى، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،عن استعداد بلادها لعقد محادثات مباشرة مع حلف شمال الأطلسى "الناتو" حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وقالت زاخاروفا - فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نؤكد استعدادنا لإجراء حوار مباشر مع (الناتو) حول مسودة الاتفاقية الروسية بشأن تقديم الضمانات الأمنية لروسيا، التى تستبعد توسيع الحلف شرقًا ونشر أسلحة هجومية فى الجوار المباشر للحدود الروسية".

وأكدت أن موسكو تلقت اقتراح بروكسل بدعوة "مجلس روسيا - الناتو" للانعقاد من أجل بحث موضوع أوكرانيا.. موضحة "أنه يتم النظر الآن فى هذا الشأن من حيث كيفية القيام بذلك عمليًا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الإجراءات غير الودية" المتخذة ضد بعثة روسيا الدائمة لدى "الناتو" تسببت فى إغلاقها فى وقت سابق.. مُشددة على أن ذلك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند التحضير لعقد الاجتماع.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد دعا فى وقت سابق "الناتو" إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل.. مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.