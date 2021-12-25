إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 أشخاص مساء السبت فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين ميكروباص قادم من القاهرة وفى طريقه لبنى سويف اصطدم بسيارة نقل قادمة من نفس الاتجاه. ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف والفيوم كلا من إسلام عبدالتواب حسانين البرمبل 25سنة مصاب كسر بالساق الايمن ومحمد خالد مرسى البرمبل 22 سنة مصاب جرح بالأنف وأحمد حسان حسن 28 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب محمود شعبان على معوض 48 سنة مصاب بكسر بالساق الأيمن سائق ومحسن عباس حامد 31 سنة من القناطر الخيرية موظف بمؤسسة خيرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وإسلام جمال محمود 25 سنة قليوبية موظف بمؤسسة خيرية مصاب باشتباه كسر بالساقين ومحمد سيد محمود عامر 30 سنة سائق مصاب باشتباه ارتجاج وندى أحمد محمود 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر ونورا سيد محمود عامر فيصل 23 سنة مصابة كدمات متفرقة بالصدر وزهرة سيد علم الدين 25 سنة مصابة بكسر بالذراع اليسرى. تم نقل المصابين لمستشفيات الفيوم العام والواسطى المركزى.