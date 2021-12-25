اليوم السابع
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إصابة طالبين بشظايا خرطوش تصادف مرورهما خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:50 م
إصابة طالبين بشظايا خرطوش تصادف مرورهما خلال مشاجرة في شبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة طالبين بالصف الثالث الإعدادي، تصادف مرورهما بأحد الشوارع بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، خلال نشوب مشاجرة بين طرفين، وقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش في الهواء، أدى إلى إصابة الطالبين بشظايا خرطوش بالساقين، وجرى نقلهما لمستشفي ناصر العام، وتقديم الخدمة العلاجية لهما، وتصرح لهما بالخروج عقب تلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبين بالصف الثالث الإعدادي، مصابين بشظايا خرطوش بالساقين.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "محمد م ع"، وشهرته "الكوتش"، 34 سنة، سائق توك توك، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وطرف ثان نجل شقيقته "محمود م ع"، وشهرته دينمو، 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية "سرقة وسلاح أبيض"، مصاب بجرح طعمي نافذ بالصدر وجروح قطعية باليد اليسرى والكتف، وجرى نقله لمستشفي معهد ناصر، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهما، تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدى علي بعضهم البعض، وقيام الأول بإحداث إصابة الثاني باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقيام الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

وأوضحت التحريات، أنه تصادف مرور كل من "كريم ص م"، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، و"مهاب ض ا"، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، خلال المشاجرة، أدى إلى إصابتهما بشظايا خرطوش بالساقين، وجرى نقلهما لمستشفي ناصر العام، وتقديم العلاج لهما، وتصرح لهما بالخروج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلوا الإتهامات فيما بينهما، وجرى ضبط السلاحين الأبيض والنارى المستخدمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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سلاح ابيض

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