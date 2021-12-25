اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شابين بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل فى مطروح

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:29 م
إصابة شابين بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل فى مطروح حريق - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شابان بحروق من الدرجة الأولى، مساء اليوم السبت، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، داخل المنزل، بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم.

دخل مستشفى مطروح العام، بهاء على محمد " 20 سنة"- من حى الشروق شرقى مدينة مرسى مطروح- يعانى من حروق بالوجه من الدرجة الأولى، وبراء محمود عبدالمقصود "19 سنة"- من منطقة الكيلو 7 فى مرسى مطروح- مصاب بحروق بالوجه من الدرجة الأولى، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتقديم العلاج لهما بالمستشفى. كانت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بمطروح، اخطارا بحدوث إصابات إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، فتم اخطار المستشفى العام بالاستعداد لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتم السماح بخروج المصابين، بعد تقديم الإسعافات اللازمة وتحسن خالتهما. على جانب آخر، تحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، للتحقيق.


محافظة مطروح

انفجار اسطوانة غاز

اصابة شابين

امبوبة بوتاجاز

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة