إصابة شابين بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

أصيب شابان بحروق من الدرجة الأولى، مساء اليوم السبت، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، داخل المنزل، بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم.

دخل مستشفى مطروح العام، بهاء على محمد " 20 سنة"- من حى الشروق شرقى مدينة مرسى مطروح- يعانى من حروق بالوجه من الدرجة الأولى، وبراء محمود عبدالمقصود "19 سنة"- من منطقة الكيلو 7 فى مرسى مطروح- مصاب بحروق بالوجه من الدرجة الأولى، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتقديم العلاج لهما بالمستشفى. كانت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بمطروح، اخطارا بحدوث إصابات إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، فتم اخطار المستشفى العام بالاستعداد لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتم السماح بخروج المصابين، بعد تقديم الإسعافات اللازمة وتحسن خالتهما. على جانب آخر، تحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، للتحقيق.