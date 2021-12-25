اليوم السابع
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إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية في أبو النمرس

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:48 م
إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية في أبو النمرس إطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية بمنطقة أبو النمرس دون وقوع أى إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء و تمت محاصرة الحريق و السيطرة عليه بالكامل.
 
 
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن تابع لمصنع مواد بلاستيكية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
 
 
وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 

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اخبار الحوادث

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