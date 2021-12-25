إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية في أبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية بمنطقة أبو النمرس دون وقوع أى إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء و تمت محاصرة الحريق و السيطرة عليه بالكامل.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن تابع لمصنع مواد بلاستيكية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.