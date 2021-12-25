إحالة عاطل وسيدة للجنايات ضبط بحوزتهما 2 كيلو جرام هيروين خام بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطل وسيدة لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 2 كيلو جرام لمخدرالهيروين بحوزة شخصين بالقاهرة، بقيمة مالية تُقدر بقرابة 300 ألف جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة .. تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (5 أسطوانات لمخدر الهيروين وكذا كميات مجزئة معدة لذات المخدر وزنت جميعها 2 كيلو جرام – طبنجة ومسدس صوت –عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (300,000 ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).