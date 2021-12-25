أهالى قتيل فى المنوفية: المتهم ضرب المجنى عليه بساطور على رأسه

المنوفية - محمد فتحي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أسرة شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب تعدى مجهولين على شاب بأسلحة بيضاء، أثناء جلسة صلح.

ويقول سامى حبيب خال المتوفى محمد جمال والمقيم بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن المتهمين قامو بالتعدى على المجنى عليه هو وشقيقة الاصغر أثناء ذهابهم إلى منزل الجناة لعقد جلسة صلح أمس الجمعة نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهم يوم الخميس ، وعند دخولهم إلى المنزل للتصالح قام الجناة بالتعدى عليهم بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة شقيقه وعمه وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

ولقى شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب تعدى مجهولون على شاب بأسلحة بيضاء، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، لشاب يبلغ من العمر 25عاما من قرية كفر البتانون دائرة المركز، وقد توفى متأثرا بإصابته بعد إصابات متعددة بالجسد.

وعلى الفور كلف اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وضم الفريق ضباط مباحث مركز شبين الكوم، ولا تزال محاولة القبض على الجناة قائمة ، وتم وضع جثمان الشاب القتيل تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لإصدار تصريح الدفن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.