أمطار خفيفة وغيوم على الإسكندرية.. وطوارئ تحسبا لعدم استقرار الطقس..لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا لحالة الطقس حاليا بالإسكندرية، وتشهد المحافظة غيوم ورياح وأمطار خفيفة بعد استقرار لحالة الطقس صباحا على سماء المحافظة .

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور .

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.