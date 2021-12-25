أكسر أبواب الشقق وأسرق ما خف وزنه.. لص المنازل يعترف بجرائمه في روج الفرج

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لص بالتسلل للشقق السكنية التي لا يوجد بها أحد في منطقة روج الفرج بالقاهرة وسرقتها، عن طريق كسر الأبواب والدخول إليها.

وأوضح اللص في اعترافاته بعد القبض عليه، أنه يسرق ما خف وزنه وكثر ثمنه من أجل تكوين ثروات مالية من جرائمه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسـم شـرطة روض الفـرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مبلغ مالى منها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى ومجموعة من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه).

وأضاف المتهم أنه تصرف فى باقى المسروقات بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة فتم حبسه على ذمة التحقيق.