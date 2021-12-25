أكرم القصاص: الرئيس قفز على البيروقراطية وقدم عدة مبادرات رئاسية لصالح المواطنين

رامى محيى الدين

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، أن علاقة الرئيس السيسى مع الشعب المصرى ممتدة على مدى سنوات، متابعا، "شوفنا هذه العلاقة الممتدة مع الشعب مع فتاة التروسيكل، ومع عدد من الحالات، وفى حوادث ومواقف كثيرة" مشيرا إلى مواجهة الرئيس للملفات المهمة التى يتصدى لها بقوة وصلابة مثل ملف الإرهاب والتنمية والاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس قفز على البيروقراطية والروتين بتقديم عدة مبادرات رئاسية لصالح المواطنين، والمصريون يحسون بذلك رغم محاولات البعض للتشكيك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج بوضوح المذاع على القناة الثانية، أن الرئيس دائما يتحدث بإنسانية، وجبر خواطر حقيقى، ومشاعر صادقة، مضيفا أن هذه المواقف تأتى مجرد صدفة، وتكون طبيعية،ومنخلال مشاعر غير مصطنعة، وهى ليست حوادث مخططة، فالرئيس نفسه يقول إن هناك مما يقولون له إنه لابد أن يجهز أو يخطط، وعلى الرغم من ذلك يتحدث في الكثير من القضايا على طبيعته دون تحضير.

وتابع: لم يكن أحد يستمع إلى ذوى الهمم، والموضوع أكبر من تعامل الرئيس معهم في لقاء عام، لأن الفكرة تركزت في إعداد الدستور، وأصبح لدى ذوى الهمم كوتة أو رقم محدد، وهناك فئات كثيرة كانت مستبعدة الأقباط والمرأة، موضحا أن ذوى الهمم ما كانوش بيقدروا يوصلو، لكن الموضوع الآن امتد إلى المدن الجديدة والمجتمعات الجديدة، وأصبح فيها أماكن مخصصة لذوى الهمم مثل اللى كنا بنشوفها في الدول الحديثة والمتحضرة".

وأكمل: دائما نجد الرئيس يعمل لصالح الشعب المصرى، واللى بيقول إن الرئيس بيعمل ده غصب عن الشعب المصرى، فالشعب المصرى مش بيقبل حاجة غصب عنه، وشوفنا ده في ثورتين، والرئيس لما جه ما قالش هقدم لكم السمن والعسل، لكن قال إن هناك مشاكل كثيرة، والرئيس لا يتعامل بتمييز.

واستطرد: فكرة التوجه اللى حاصل في العشوائيات، وهو جزء مش من جبر الخواطر، لكنه جبر خاطر للدولة المصرية لأنها كانت بمثابة عار، وأيضا القضاء على فيروس سى والمبادرات الرئاسية كلها في صالح المصريين، وقفزت بها على البيروقراطية والروتين..