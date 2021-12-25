أفراد أمن مستشفى طوارئ جامعة طنطا يعيدون مبلغ 8850 جنيها لصاحبه

الغربية مصطفى عادل

عثرت كل من مروة المسيري ونادية مرياش من أفراد الأمن الإداري بمستشفى طوارئ جامعة طنطا على مبلغ 8850 جنيها داخل المستشفى، وقاما بتسليم المبلغ لإدارة الأمن، وتم التوصل لصاحب المبلغ وتسليمه له.

كانت مروة ونادية من أفراد الأمن قد عثرا على المبلغ أثناء فترة العمل، وتوجها لمسئول الأمن رفعت السطيحة، لإبلاغه بتفاصيل ماحدث، وبدوره قام بالبحث عن صاحب المبلغ وتسليمه له، داخل نقطة شرطة المستشفى.

وقدمت إدارة الجامعة الشكر لأفراد الأمن على امانتهم وسعيهم للبحث عن صاحبه وتسليمه له. وكان الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، والتى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، وعمر عبدالفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبدالرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.