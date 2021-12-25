اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:07 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎-‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‎- الجوافة بـ9 جنيهات.
‎- بلح بارحى بـ34 جنيها.
‎-البسلة بـ10 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
‎‏

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 م

لماذا تستقر أسعار الخضروات والفواكهة فى الأسواق.. الشُعبة تجيب

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:00 ص

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:00 م

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم.. ولا تأثير لموجة الصقيع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:00 ص

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 م

أسعار الخضروات والفواكه فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ بسبب توافر المعروض

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:00 ص

محافظ بورسعيد: خفض أسعار الخضروات بنسبة 50 بالمائة بسوق العصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة