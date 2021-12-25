اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 12:58 ص
أكرم القصاص
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أستراليا تقلص الفترة بين الجرعة الثانية من لقاح كورونا والجرعة المعززة

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 ص
أستراليا تقلص الفترة بين الجرعة الثانية من لقاح كورونا والجرعة المعززة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كانبرا أ ش أ

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أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، أنها ستقلص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح المضاد لفيروس "كورونا" والجرعة المعززة إلى أربعة أشهر فقط، عقب نصيحة المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين.

 

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت - فى بيان - "إن الفترة الزمنية، التى تبلغ حاليًا خمسة أشهر، سيتم تقليصها إلى أربعة أشهر من 4 يناير وإلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من 31 يناير".

 

وأضاف: "بناءً على نصيحة المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية بشأن التطعيم، فليس من الغريب أن نقلص الفترة للحصول على الجرعة المعززة إلى أربعة أشهر اعتبارًا من 4 يناير".

 


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