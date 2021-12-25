اليوم السابع
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أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسى للصعيد رسالة بأنه في قلب وعقل الدولة

السبت، 25 ديسمبر 2021 06:38 م
أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسى للصعيد رسالة بأنه في قلب وعقل الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد عقيلي أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج، إنه لابد من توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارته لمحافظات الصعيد، وهي رسالة لأبناء الصعيد بأنهم في قلب وعقل وتفكير القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة تطوير الدولة بكافة القطاعات، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "المشروعات التي تجري الآن في صعيد مصر، بها الكثير من التنوع، ما بين كهرباء وإسكان وصحة وبنية تحتية، وهناك إجراءات مشددة بتفعيل المشروعات، وهو ما عكس حجم التغيرات التي شعر بها المواطن في محافظات الصعيد".

وقال: "نحن في الصعيد لم نكن نرى الطرق والبنية التحتية التي يتم إنشاءها على مستوى الصعيد، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية التي خلقت فرص عمل لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى أن الدولة انتبهت للاقتصاد غير الرسمي، فاهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المجمعات الصناعية هي التي ستحول الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي".


الاقتصاد المصرى

المشروعات

مشروعات التنمية

الصعيد

صعيد مصر

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