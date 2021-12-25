أسبوع الصعيد بحضور الرئيس.. افتتاح كوبرى البلينا فى سوهاج بـ258 مليون جنيه.. لايف

سوهاج - محمود مقبول

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج والتى تشرفت اليوم بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاح الكوبرى الخاص بالمدينة على السكة الحديد بتكلفة بلغت 258 مليون جنيه، لخدمة أهالى البلينا بمحافظة سوهاج وأهالى محافظة قنا.

وشهدت مدينة البلينا بمحافظة سوهاج، فى إطار خطة الدولة لخلق شريان ومحور جديد للتنمية، التشغيل التجريبى لكوبرى البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه خدمة للأهالى وربط الطرق بعضها البعض، لتسهيل عملية النقل والتبادل التجارى بين المراكز.

وتعد محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وحظى قطاع الطرق بأهمية كبيرة، وظهر من خلال تطوير شبكة الطرق على مستوى المحافظة ومن خلال الكبارى والمحاور المنتشرة على مستوى المحافظة.

مدينة البلينا نالت حظا وفيرا من أعمال التطوير فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شهدت مدينة البلينا فى إطار خطة الدولة لخلق شريان ومحور جديدة للتنمية إنشاء كوبرى البلينا العلوى بتكلفة 258 مليون جنيه.

وكوبرى البلينا العلوى يربط بين طريق مصر أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد و بلغ طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبرى 257 مليون جنيه.

ويضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية والكوبرى عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية ويخدم أكثر من 600 ألف مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبوتشت بقنا ونسبة التنفيذ للكوبرى بلغت 100% من إجمالى الأعمال الإنشائية.