ولعت فيه.. اعترافات المتهم بإشعال النار فى زميله بسبب خلافات العمل بالتجمع

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف مجموعة من الأشخاص بالتشاجر، بسبب خلافات بينهم في العمل، حيث بدأ الأمر بمشادة تطورت لمشاجرة تعدى كل طرف منهم على الآخر، كما أشعل شخص النيران فى زميله، فتم ضبط المتهمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول 3 أشخاص" اثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص" 3 منهم مصابين بجروح وكدمات").

وبالفحص تبين أن الطرفين يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب باستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الاشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلـها سـائل البنزين- عدد 3 عصا خشبية).