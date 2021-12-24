وكيل "صحة الغربية" يتفقد سير العمل بمستشفى بسيون المركزى.. صور

وتفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته،والتحدث مع بعض الحالات واهالى المرض عن المشاكل التى تواجهم بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة المكان المخصص لتجهيز وحدة الأشعة المقطعية به، والذي سيتم دعمه خلال ساعات من وزارة الصحة، ومعاينة المسارات وخطوط السير، والتأكد من سهولة تحرك المريض من قسم الإستقبال لوحدة الأشعة المقطعية، والأقسام الطبية الأخري بالمستشفي، كما تقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني والنواب على دعمهم ، والمشاركة في تطوير قسم الإستقبال والطوارئ .