اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:04 ص
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وكيل "صحة الغربية" يتفقد سير العمل بمستشفى بسيون المركزى.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 ص
وكيل "صحة الغربية" يتفقد سير العمل بمستشفى بسيون المركزى.. صور وكيل صحة بالغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى
الغربية - محمد طارق

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تفقد الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفى بسيون  المركزي لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .
 
وتفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته،والتحدث مع بعض الحالات واهالى المرض عن المشاكل التى تواجهم بالمستشفى.
 
كما تفقد وكيل الوزارة المكان المخصص لتجهيز وحدة الأشعة المقطعية به، والذي سيتم دعمه خلال ساعات من وزارة الصحة، ومعاينة المسارات وخطوط السير، والتأكد من سهولة تحرك المريض من قسم الإستقبال لوحدة الأشعة المقطعية، والأقسام الطبية الأخري بالمستشفي،  كما تقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني والنواب على دعمهم ، والمشاركة في تطوير قسم الإستقبال والطوارئ .
 
وكيل صحة بالغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى (1)
وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى

وكيل صحة بالغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى (2)
وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى 

وكيل صحة بالغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى (3)
وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمستشفى 
 
 
 

 


مستشفي بسيون المركزي

صحة الغربية

وكيل صحة الغربية

مستشفي بسيون

الغربية

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