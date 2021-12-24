وزير الأوقاف يصل ديوان عام محافظة بورسعيد للقاء الأئمة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لعقد لقاء مع أئمة المحافظة، في إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة بمختلف المحافظات.



واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الأوقاف فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية.



وسيؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد أم القرى في حي الضواحي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.





إستقبال المحافظ للوزير



المحافظ يستقبل وزير الأوقاف