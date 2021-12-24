وزير الأوقاف: ما يحدث فى مصر بعهد الرئيس هو اهتمام بالإنسان

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في مصر بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي هو اهتمام بالإنسان.



وأشار الوزير، خلال لقاءه مع أئمة بورسعيد في ديوان عام محافظة بورسعيد ، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلى أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تستهدف التغيير الإنساني نحو الأفضل.



وسيؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد أم القرى في حي الضواحي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.