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وزير الأوقاف: لم يصل إلينا شكوى واحدة من مساجد بورسعيد خلال إجراءات كورونا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:01 م
وزير الأوقاف: لم يصل إلينا شكوى واحدة من مساجد بورسعيد خلال إجراءات كورونا لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه لم يصل إلى الوزارة شكوى واحدة من مساجد بورسعيد منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الوزير، خلال لقاءه مع أئمة بورسعيد في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، على أن محافظة بورسعيد أكثر المحافظات التزاما منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، موجها الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأجهزة المعنية، وأئمة المساجد والعاملين بها على جهودهم في هذا الملف.
 
وسيؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد أم القرى في حي الضواحي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.
 
 
 
 

 


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