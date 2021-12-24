اليوم السابع
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واس: وفاة مواطن سعودى ومقيم يمنى جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:53 م
واس: وفاة مواطن سعودى ومقيم يمنى جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان انفجار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى للمديرية العامة للدفاع المدنى المقدم محمد الحمادى، بأن الدفاع المدنى السعودى تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الحوثى الإرهابية من داخل الأراضى اليمنية تجاه محافظة صامطة فى منطقة جازان، بحسب وكالة الانباء السعودية .

 

وبين أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدنى وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكرى على أحد المحال التجارية فى الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنيين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

 

وأكد المقدم الحمادى، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.

 

 


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