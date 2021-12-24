اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تكشف عن بطاقة عيد الميلاد واحتفال الأسرة الملكية بالكريسماس.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:56 م
هولندا تكشف عن بطاقة عيد الميلاد واحتفال الأسرة الملكية بالكريسماس.. صور الأسرة الملكية الهولندية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف القصر الملكى الهولندى عن الصورة والبطاقة الرسمية للأسرة الحاكمة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، بقيادة الملك فيليم ألكساندر، وزوجته الملكة ماكسيما، وبناتهما الأميرات الثلاثة آماليا وألكسيا وأريان.

 

ونشر القصر الصورة الملكية عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد مجيد مبارك وسنة جديدة وسعيدة، وعام 2022 صحى ومزدهر".

 

وكان القصر الملكى الهولندى، احتفل مؤخرا بعيد ميلاد الأميرة آماليا، الابنة الكبرى للملك الهولندى فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما، التى أتمت 18 عامًا، حيث إنها مواليد 7 ديسمبر من عام 2003، وهى الأولى فى خط الخلافة على العرش الهولندى، وأصبحت ولية عهد البلاد رسميا.

 

ونشر القصر الملكى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا جديدة لولية العهد الأميرة أماليا، التقطت خلال خريف هذا العام 2021، صحبها بتعليق: "تحتفل الأميرة أماليا فى البيت الملكى اليوم بعيد ميلادها الثامن عشر"، موضحا أنه تم نشر التقاط هذه الصور فى القصر الملكى "هويس تن بوش"، الذى يقع فى مدينة لاهاى فى هولندا، وهو واحد من أصل ثلاثة أماكن إقامة رسمية للعائلة الملكية الهولندية، بعد قصر نورتاينده فى لاهاى والقصر الملكى فى العاصمة أمستردام.

 

الأسرة الملكية الهولندية
الأسرة الملكية الهولندية

 

بطاقة عيد الميلاد وصورة الأسرة الملكية
بطاقة عيد الميلاد وصورة الأسرة الملكية

 


هولندا

الاسرة الحاكمة فى هولندا

الاسرة الملكية الهولندية

الكريسماس

عيد الميلاد

ملك هولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القصر الهولندي يحتفل بعيد ميلاد الملكة الـ50 بـ3 صور جديدة من حديقة هويس تن بوش

الأحد، 16 مايو 2021 05:19 م

كبرت سنة.. القصر الهولندى يحتفل بعيد ميلاد الأميرة أريان الثالثة فى ولاية العرش

السبت، 10 أبريل 2021 05:00 م

العائلة المالكة الهولندية تقدم اعتذارا بسبب عيد ميلاد الأميرة أماليا.. التفاصيل

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:42 م

الأميرة أماليا تنضم لوالديها ملك وملكة هولندا فى مجلس الدولة بعد بلوغها 18 سنة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 08:52 م

كبرت سنة.. هولندا تحتفل بعيد ميلاد الأميرة أماليا وبلوغها ولاية العهد رسميا

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة