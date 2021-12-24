هولندا تكشف عن بطاقة عيد الميلاد واحتفال الأسرة الملكية بالكريسماس.. صور

كتب محمد تهامى زكى

كشف القصر الملكى الهولندى عن الصورة والبطاقة الرسمية للأسرة الحاكمة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، بقيادة الملك فيليم ألكساندر، وزوجته الملكة ماكسيما، وبناتهما الأميرات الثلاثة آماليا وألكسيا وأريان.

ونشر القصر الصورة الملكية عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد مجيد مبارك وسنة جديدة وسعيدة، وعام 2022 صحى ومزدهر".

وكان القصر الملكى الهولندى، احتفل مؤخرا بعيد ميلاد الأميرة آماليا، الابنة الكبرى للملك الهولندى فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما، التى أتمت 18 عامًا، حيث إنها مواليد 7 ديسمبر من عام 2003، وهى الأولى فى خط الخلافة على العرش الهولندى، وأصبحت ولية عهد البلاد رسميا.

ونشر القصر الملكى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا جديدة لولية العهد الأميرة أماليا، التقطت خلال خريف هذا العام 2021، صحبها بتعليق: "تحتفل الأميرة أماليا فى البيت الملكى اليوم بعيد ميلادها الثامن عشر"، موضحا أنه تم نشر التقاط هذه الصور فى القصر الملكى "هويس تن بوش"، الذى يقع فى مدينة لاهاى فى هولندا، وهو واحد من أصل ثلاثة أماكن إقامة رسمية للعائلة الملكية الهولندية، بعد قصر نورتاينده فى لاهاى والقصر الملكى فى العاصمة أمستردام.



الأسرة الملكية الهولندية