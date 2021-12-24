نصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي أثناء الشتاء.. أهمها شاى الأعشاب

كتبت مروة هريدى

مع استمرار انتشار الأمراض والأوبئة حول العالم وذلك منذ ظهور فيروس كورونا ومتحوراته وكان آخرها أوميكرون، أصبح تعزيز وتقوية الجهاز المناعى هو الشغل الشاغل لنا خاصة فى موسم الشتاء، حيث تنتشر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بسبب انخفاض درجات الحرارة، ومن أجل البقاء بصحة جيدة خلال موسم البرد، من الضروري تعزيز صحة الجهاز التنفسي للوقاية من أى عدوى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلي.. بعض النصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء:



تناول الطعام بشكل صحي

تناول الأطعمة الموسمية والغنية بالمغذيات للبقاء بصحة جيدة وتعزيز المناعة لديك للوقاية من العدوى والأمراض، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سى أن تمنع الإصابة بالأمراض الفيروسية.

حافظ على رطوبتك

احرص على تناول الكثير من الماء للحفاظ على مجرى الهواء نظيفًا وطرد السموم من الجسم، ومن الأفضل تناول الماء الدافئ في الشتاء.

تدرب على تمرين التنفس

تدرب على تمارين التنفس مثل التنفس بالرسم البياني وتمارين التنفس بفتحة الأنف البديلة لتقوية رئتيك.

تناول شاي الأعشاب

استبدل كوب الشاي التقليدي بشاي الأعشاب المصنوع من التوابل والأعشاب الطبيعية، حيث إن شاي الأعشاب غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تعزيز صحتك وتقوية مناعتك لمحاربة العدوى والأمراض.

الحفاظ على نشاطك البدنى

حتى إذا كان من الصعب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فحاول الحفاظ على نشاطك حتى داخل المنزل، من خلال ممارسة تمارين وزن الجسم أو اليوجا أو المشى وغيرها.