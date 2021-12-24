نشاط للرياح وسرعة بالأمواج مع شمس ساطعة وسماء صافية بالبحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم الجمعة، فيديو مباشر من علي أحد شواطئ مدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر، حيث شهد الطقس اليوم سرعة في الأمواج، مع نشاط ملحوظ الرياح.

فيما شهد طقس البحر الأحمر اليوم سطوع الشمس وسماء صافية بلا غيوم مع ارتفاع ملحوظ في سرعة الرياح علي انحاء مختلفة تظهر بالقرب من شاطئ البحر بصورة كبيرة .

بينما شهدت الرحلات البحرية المختلفة الي الجزر البحرية وحركة الموانئ البحرية انتظام في العمل وابحرت منذ الساعات الاولي من الصباح العشرات من اللنشات البحرية المختلفة الي موقع الغوص والجزر المختلفة دون تأثير بحالة الطقس وسرعة الرياح حتي الآن.

كذلك تعمل الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر دون أى تأثير من حالة الطقس وجميع اللنشات البحرية الصغيرة .