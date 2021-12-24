اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى "مذبح نازي"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص
مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى "مذبح نازي" الناريون الجدد
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة في شرق ألمانيا إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صورا لأدولف هتلر.

ودخل أفراد الشرطة إلى شقة رجل عمره 53 عاما في بلدة ليمباخ أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس، مساء الثلاثاء، بعد اتصاله بالشرطة يطلب المساعدة، وبدا عليه الارتباك.

ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات وزينة تشبه المذبح، لأغراض في غرفة المعيشة مع صور ورموز من العهد النازي، ومنها صور لهتلر.

وقالت الشرطة في بيان، أمس الخميس، إن الألماني نقل إلى المستشفى، ثم فتشت شقته في وجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه بانتهاك قوانين الأسلحة. وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى.

وتخلى الرجل طوعا عن أغراض أخرى لم تكن متعلقة بتهم جنائية، فضلا عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.


المانيا

النازية

نازيون

ليمباخ

هتلر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرأت لك.. "التعصب الحركى واختطاف المجتمعات" التشابه بين النازيين والإخوان

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:00 ص

الأمن الروسى يعتقل العشرات من أنصار جماعة "النازيين الجدد"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:45 ص

الليدى استور.. أول بريطانية تنتخب بالبرلمان اتهمت بالنازية وموقف مضحك مع تشرشل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:00 م

المجلس اليهودى الألمانى يعارض إحياء ذكرى المذابح النازية مع سقوط جدار برلين

الأحد، 07 نوفمبر 2021 03:01 م

إسرائيل توقف مزادا لأدوات استخدمها النازيون فى أوشفيتز لتعذيب اليهود

الخميس، 04 نوفمبر 2021 09:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة