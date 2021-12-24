اليوم السابع
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مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية قبل ساعة من هبوط طائرة الرئيس

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:04 ص
مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية قبل ساعة من هبوط طائرة الرئيس الجيش النيجيرى - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أفادت مصادر أهلية وطبية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين، الخميس، بانفجارات قرب قاعدة جوية في بلدة مايدوغوري النيجيرية قبل زيارة للرئيس، محمد بخاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين أن 4 أشخاص لاقوا حتفهم في منطقة غوماري أيافي في مايدوغوري، على بعد مئات الأمتار فحسب من القاعدة الجوية، التي هبطت فيها طائرة بخاري بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات.

ورأى شاهد تحدث لـ"رويترز" جثتين إحداهما لطفل وبضعة جرحى يتم نقلهم إلى المستشفى في شاحنات مفتوحة، ولحقت أضرار جسيمة بـ3 منازل ويشتبه السكان في المسلحين الإسلاميين.

وقال طبيب في مستشفى عمر شيهو الذي نقل إليه الجرحى لـ"رويترز": "تسلمنا جثث 4 قتلى واستقبلنا 15 جريحا".

وذكر حسيني جاربا، أحد سكان ضاحية أغيلاري كروس في مايدوغوري والتي تبعد بضعة كيلومترات عن القاعدة، إنه كان قد غادر لتوه المنزل عندما سمع صوت انفجار قوي، وأضاف أنه عاد مسرعا إلى المنزل ليجده وقد دمر، ويجد ابنته البالغة من العمر 18 عاما ميتة.

ومايدوغوري هي عاصمة ولاية بورنو الشمالية الشرقية مركز التمرد الذي يشنه متطرفون منذ 12 عاما، وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متكرر.

 

نيجيريا

محمد بخارى

مايدوغورى

حسينى جاربا

بوكو حرام

غومارى ايافى

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