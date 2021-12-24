اليوم السابع
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مقتل "حمو" على يد "جيجا" خلال مشاجرة على مبلغ مالى بشبرا الخيمة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:23 م
مقتل "حمو" على يد "جيجا" خلال مشاجرة على مبلغ مالى بشبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى ميكانيكى مصرعه، إثر إصابته برش خرطوش بالوجه خلال مشاجرة بينه وبين عاطل، سبق اتهامه فى 2 قضية "مخدرات وسلاح نارى"، أدت إلى وفاته خلال تقديم الإسعافات له بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتمكن ضباط المباحث بقسم اول شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المتوفى عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مامور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا باستقبال شخص مصاب برش خرطوش بالوجه، وتوفى خلال تقديم العلاج له.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "محمد ح ع"، وشهرته "حمو الصباح"، 29 سنة، ميكانيكى، مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالوجه، سبق اتهامه فى 10 قضايا "ضرب وشروع فى قتل ومخدرات وسلاح"، وتوفى خلال تقديم العلاج له، و"محمد ع ا"، وشهرته "جيجا"، عاطل، سبق اتهامه فى 2 قضية.

وأوضحت التحريات، أنه المشاجرة نشبت لوجود خلافات مالية بينهما، وقام الأخير على إثرها بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش"، كان بحوزته أحدث به إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبرا الخيمة

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