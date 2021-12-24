اليوم السابع
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مطران الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:41 م
مطران الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية
كتب: محمد فهيم عبد الغفار - محمد الأحمدى

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بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية. 
 
وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران للبدء فى صلاة الاستعداد بعد أن ألقى كورال الكاتدرائية ترنيمة "اليوم ولد المسيح".
 
الجدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا، حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.
 
وكانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذى يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.
 
الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.
الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

 


الكنيسه الاسقفيه

عيد الميلاد المجيد

المطران سامى فوزى

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