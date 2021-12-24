اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 37 شخصا وإصابة 72 إثر اندلاع حريق فى عبارة جنوبي بنجلاديش

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:46 ص
مصرع 37 شخصا وإصابة 72 إثر اندلاع حريق فى عبارة جنوبي بنجلاديش شرطة بنجلاديش
أ ش أ

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أعلن مسؤولون بنغال اليوم الجمعة مصرع37 شخصا على الأقل وإصابة 72 أخرين إثر اندلاع حريق ضخم في عبارة نهرية مكتظة بالركاب في جنوب البلاد صباح اليوم.


وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق اندلع على متن العبارة في حوالي الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي) قبالة ساحل منطقة "جهلوكاتي" في نهر "سوجاندا".


وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤول الإطفاء كمال الدين قوله "إن العبارة، التي كانت تحمل على متنها 800 راكب، كانت متجهة من العاصمة "دكا" إلى مدينة "بارجونا" التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الجنوب".


من جانبه، صرح ضابط الإطفاء فضل الحق بأن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 37 جثة وتمكنوا من إنقاذ 72 راكبا مصابا، مضيفا أن مهمة الإنقاذ مازالت جارية وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.. فيما لم يتم الإفصاح عن السبب وراء اندلاع الحريق بعد.


بنجلاديش

حريق بعبارة فى بنجلاديش

اخبار العالم

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