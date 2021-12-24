مصرع سائق محترقا داخل سيارته على طريق "طلخا - جمصة" بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى سائق مصرعه حرقا داخل سيارة ربع نقل بعد اشتعال النيران فيها على طريق "طلخا - جمصة" أمام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ احتراق سيارة على طريق "طلخا - جمصة" الدولي أمام قرية ميت زنقر تفحم سيارة نصف نقل جامبو وبداخلها سائقها.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى بالطريق أدي إلى اشتعال النيران به مما أدي إلى احتراق السيارة، كما تبين إصابة السائق بحالة إغماء بعد الاصطدام.

وتبين أن السيارة تحمل رقم ع ق ا 5613 وقد تفحمت بالكامل وبداخلها السائق، وتم التحفظ علي السيارة بنقطة شرطة دميرة تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.