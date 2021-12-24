مسح ميدانى بجميع أحياء سفاجا لحصر‏ "الأسر بلا مأوى"

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، فريق مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية لتنفيذ مسح شامل فى مدينة سفاجا عن الأسر بلا مأوى، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لرصد تلك الشريحة ودراسة التدخلات اللازمة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا فى بيان له، أن هذا المسح ينفذ من خلال فرق ميدانية تنتشر فى أرجاء الجمهورية، وذلك لمساعدة هذه الفئات وتقديم الدعم الكامل لها والوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم وحلها.

أوضح رئيس المدينة، أنه جرى عقد لقاء تنسيقي مع فريق العمل المكون من كلا الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد، وولاء فؤاد حافظ، أخصائي تنظيم ومتابعة شؤون بحثية، لتحديد خطة العمل وآلياته وتوزيع الأدوار والمهام للبدء في عمل فريق البحث، وذلك بحضور ومشاركة محمود خليفة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا، ومحمد معروف مسئول الأسرة والطفولة، وعلا شاذلي مسئول العلاقات العامة ورئيس وحدة حماية الطفل بالمدينة.

وعقب الاجتماع التنسيقي وجه رئيس المدينة بتجهيز سيارة للباحثين للنزول ميدانيا ومسح كافة المناطق فى أرجاء المدينة للتعامل مع تلك الحالات وبحثها.

وأكد رئيس المدينة، أن جولة اليوم لم تسفر عن العثور على أى أسر أو أفراد بلا مأوى فى مدينة سفاجا، وسيتم استكمال البحث عن الأسر بلا مأوى بكل أحياء سفاجا.