وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) لسان حال وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/ - "ربما تكون هناك نصيحة واحدة للزملاء في الغرب، وهي لا تقللوا من أهمية تصميم موسكو وبكين على الدفاع عن مصالحهما الوطنية، بما في ذلك في المجال الأمني"، مشيرا إلى أن الطريقة التي ستفعل بها روسيا والصين ذلك لا تهم الغرب.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكيي بوليشُوك، عن مخاوف بلاده من قيام الغرب باستفزازات في جمهورية بيلاروسيا خلال الاستفتاء على الدستور.

وقال بوليشوك ،في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/ - "لدينا بالطبع مخاوف من هذا القبيل، فزعزعة استقرار الوضع وتنظيم ثورة ملونة والسيطرة على الموقف، هي تكتيك تم اختباره جيدا من قبل الغرب من خلال تصدير فكرة الديمقراطية لتوسيع نطاق نفوذه".

وأضاف بوليشُوك: "أنظروا إلى حجم الأموال المخصصة للسياسيين المهاجرين البيلاروس، وكيف ومن ينسقون أنشطتهم، وما نوع الجولات التي ينظمونها لقادتهم، وعلى أي مستوى يستقبلونهم في ليتوانيا، حيث مقر المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا".