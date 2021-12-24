مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم برنامج لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق

كفر الشيخ- محمد سليمان

عُقدت فاعليات البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ والأزهر الشريف، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وبحضور الدكتور عبد القادر الطويل، والدكتور أحمد نصر من قسم الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، يأتى ذلك تحت شعار الأخلاق والحرية وبناء الإنسان.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، يهدف إلى نشر القيم الإيجابية في المجتمع ودعم القيم الإسلامية الوسطية ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم كل شاب وفتاة في الوقت المعاصر الذي انتشرت فيه عدد من الأفكار السلبية في المجتمع المصري وكيفية مواجهتها بالتحلي بالأخلاق الحميدة، مشيراً إلى أن للأزهر الشريف دور كبير في توعية وحماية عقول الشباب والتحلى بالاخلاق الحميدة.

كما تناول البرنامج، عددا من الموضوعات وبعض الظواهر السلبية في المجتمع المصري، ومن بينها انتشار الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع، كذا ظاهرة التنمر وما يحدثه من مشكلات نفسية ومجتمعية مع وضع رؤية وحلول عملية وعلمية لحماية نسيج المجتمع من آثار تلك الظواهر السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى قضايا الأسرة المصرية المختلفة وموقف الدين منها وسبل وقاية الشباب والمجتمع منها بالمعرفة، وفي ختام اللقاء وجه محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية الشكر لتعاون الأزهر الشريف وفريق عمل الإدارة على حسن تنظيم اللقاء.