اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يثنى على أعمال النظافة بشرم الشيخ ويصرف مكافأة للعمال

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:46 م
محافظ جنوب سيناء يثنى على أعمال النظافة بشرم الشيخ ويصرف مكافأة للعمال جانب من الحدث
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على أعمال النظافة بشرم الشيخ، مشيداً بالمجهودات التي يبذلها الجهاز التنفيذي بالمحافظة لإظهار شرم الشيخ بالمظهر الذي يليق بها كمدينة عالمية، وذلك خلال لقاء المحافظ بعمال النظافة بشرم الشيخ أمام مسجد السلام، عقب أدائه صلاة الجمعة، اليوم.

وطالب المحافظ عمال النظافة ببذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة، نظراً لاستضافة شرم الشيخ لعدداً من المؤتمرات الدولية الكبرى منها منتدي شباب العالم، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، عدة مؤتمرات وزيارات وفود دولية، مشدداً علي ظهور المدينة بمظهرها اللائق المشرف الذي أشادت به الوفود الدولية.

وقام المحافظ بصرف مكافأة مالية فورية للعمال  للعمال لتحفيزهم وتشجيعهم علي العمل وبذل المزيد من الجهد.

 

المحافظ مع عمال الظافة
المحافظ مع عمال النظافة

 

المحافظ يتوسط عمال النظافة
المحافظ يتوسط عمال النظافة

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

محافظ جنوب سيناء يثني علي أعمال النظافة بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يثني على أعمال النظافة بشرم الشيخ

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

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مدينة شرم الشيخ

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