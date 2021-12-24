محافظ المنيا يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسى الأول

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ ، وممثل مديرية أمن المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية. قدم المحافظ، خالص التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة.

وهنأ المحافظ أهالي محافظة المنيا ، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة ،حيث قدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على تخصيص تلك المشروعات الكبرى للمحافظة وافتتاح عدد كبير منها في عدة قطاعات حيوية ، مما سيكون لها الدور في إحداث طفرة تنموية شاملة في المحافظة ، وأكد المحافظ أن الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية ، حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد ، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة "الجمهورية الجديدة".

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة العقبات التي تواجه جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ،لافتا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهلينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس) بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابع.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية بنطاق المحافظة، حيث أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات والتي ستبدأ 15 يناير المقبل وتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الأمن والسلامة المهنية، حرصا على سلامة الطلاب.

وتناول الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين، مشيرا إلى أنه تم تطعيم 999 الف و 294 طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع بنسبة تغطية 101.7%.

كما استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.