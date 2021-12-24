محافظ الجيزة يوجه بإزالة موقف سرفيس عشوائى بميدان الملكة زبيدة بالعجوزة

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي متابعه حاله الطرق والنظافة والاشغالات بشوارع جامعه الدول العربية ومتفرعاته والسودان ومحي الدين ابو العز والنيل ومحيط مدينة الطلبة والطالبات.

وخلال جولته وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع المنشآت التجارية وطلاء عدداً من الاسوار والحوائط بشارع السودان ليتكامل الشكل الحضاري للطريق خاصه بعد تنفيذ اعمال تطوير ورصف له.

كما كلف المحافظ بتوقيع الحجز الإداري علي معرض سيارات بشارع السودان للتعدي علي الطريق العام وكلبشه السيارات التابعة له المتعدية علي الطريق مع تنفيذ حملات تمشيط وازاله التعديات علي الطريق العام لمعارض السيارات بشارع السودان مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ رئيس حي العجوزة و جهاز السرفيس بإزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بميدان الملكة زبيدة بحي العجوزة لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية ونقله بمكان بديل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.