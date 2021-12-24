محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال بن رباح فى عزبة الحدود بمنطقة كيما

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مسجد بلال ابن رباح بعزبة الحدود بمنطقة كيما، والمقام على مساحة 240 م2، ويضم المسجد 3 أدوار يشمل الدور الأول والثانى مصلى للرجال والسيدات بسعة 600 مصلى ، والدور الثالث يضم مدرسة أم عبد الله لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى مستوصف طبى.

وأدى محافظ أسوان صلاة الجمعة وسط حضور أهالى منطقة عزبة الحدود والمناطق المجاورة لها ، والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "صفات المؤمنين فى القرآن الكريم".

وعقب أداؤه لصلاة الجمعة أكد اللواء أشرف عطية على حرصه للتواجد بين المواطنين في المناطق الشعبية والقرى والنجوع للإستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم الجماهيرية والتى تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبناءها حيث ستصل إليها يد التطوير والتجميل تدريجياً، مع إحلال وتجديد البنية التحتية ودعمها بالخدمات المتنوعة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعد أن أصبحت داخل 4 مراكز إدارية من ضمنهم مركز أسوان، وهو الذى يتوازى مع دخول مؤسسة مصر الخير للإسراع في أعمال إعادة إنشاء وترميمات المنازل ، فضلاً عن تسكين الأسر الواقعة في مخرات السيول بحى السلام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم اليوم إفتتاح 4 مساجد هم الأنبياء بقرية حجازة بكوم أمبو ، والكرابلة والعوضاب بقرية الزنيقة بإدفو ، ليصل عدد المساجد التي تم إفتتاحها مؤخراً إلى 61 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمة الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد.